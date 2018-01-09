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Türkiye'den kanlı saldırıya kınama

09 Ocak 2018 Salı - 22:49 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 22:52

Dışişleri Bakanlığınca, Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da eyalet parlamentosu yakınlarında meydana gelen terör saldırısı kınandı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle Pakistan  hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı dilendi.
 
 Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
 "Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da bugün eyalet  parlamentosu yakınlarında meydana gelen saldırı sonucunda, aralarında polis  memurlarının da olduğu Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiği ve  yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
 
  Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet,  yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı  diliyoruz."
 
  
 

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Türkiye Pajkistan saldırı
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