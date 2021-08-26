26 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.449 -0.33 EURO 9,8840 0.17
USD 8,3900 0.23 ALTIN 482,780 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

26 Ağustos 2021 Perşembe - 21:37 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 21:37

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen, terör saldırısını kınadı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. 
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Afganistan Kabil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.