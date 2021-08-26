Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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- Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama
26 Ağustos 2021 Perşembe - 21:37 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 21:37