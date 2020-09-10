Türkiye'den İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsveç’in başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterilerek, "Bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz. Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in Başkenti Stokholm’de Kuran-ı Kerim’in yakılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bir grup ırkçı barbarın Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetlenirken şu ifadelere yer verildi: