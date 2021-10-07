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Türkiye'den İsrail mahkemesinin 'Mescid-i Aksa' kararına tepki

DHA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 20:44 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 20:44

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin aldığı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Mescid-i Aksa
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