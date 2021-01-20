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Türkiye'den İsrail'in skandal kararına sert tepki

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 21:43 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 21:43

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 2 bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün duyurduğu  ihalelerle 2 bin 112’si Batı Şeria’da, 460’sı Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 2  bin 572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı  şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada İsrail'in, iki devletli çözüm çerçevesinde coğrafi  bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye ve Kudüs'ün  statüsünü değiştirmeye yönelik bu ve benzeri eylemlerinin her seçim öncesinde  artmasının "tehlikeli bir fırsatçılık zihniyetini" yansıttığı belirtildi.
 
Bu eylemlerle bölgede barışın tesis edilmesinin yollarının da  kapatılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin bu işgalci  zihniyetinin karşısında uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarını ve  Filistin topraklarının korunmasını teminen harekete geçmeye davet ediyoruz."  ifadesine yer verildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı İsrail konut
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