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Türkiye'den İsrail'in Filistinlilere yönelik aldığı kararlara tepki

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 19:56 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 19:56

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.


Açıklamada, "İsrail’in son dönemde, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah semti  başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik  aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail’in uluslararası hukuku ihlal  eden adımlarının son örneğidir." ifadesine yer verildi.
 
Söz konusu hukuk dışı eylemlerin İsrail'in barış arzusundan ziyade  işgalini güçlendirme niyeti taşıdığını açıkça gösterdiği kaydedilen açıklamada,  Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı olumsuz  koşullarla mücadele etmeye çalıştığı dönemde İsrail’in hız verdiği bu eylemlerin  vicdanları daha da yaraladığı vurgulandı.
 
Açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail’in yayılmacı politikalarına  karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet ediyoruz." ifadesini  kullanıldı.

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