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Türkiye'den İsrail'in Filistin şiddetine sert tepki

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 19:24 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 19:24

Ramazan ayında şiddetin dozunu daha da artıran İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Irkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler kaygı vericidir" açıklamasını yaptı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdikleri kışkırtıcı eylemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
 
"Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir"

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