Türkiye'den İsrail'in Filistin şiddetine sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdikleri kışkırtıcı eylemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs’teki Eski Şehir Şam Kapısı önünde gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemler tehlike ve kaygı vericidir"