Türkiye'den İsrail'in Filistin şiddetine kınama

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail 'in Filistin lilere ramazan ayında artan şiddetiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze ’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi’nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İsrail’in Filistin halkına yönelik baskı ve şiddet politikalarının Ramazan ayında artarak sürmesi endişe vericidir.

Mescid-i Aksa’ya yönelik kısıtlamalarla Ramazan ayında Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engelleyen İsrail Yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim birimlerini genişletmeyi sürdürmekte, ayrıca bu bölgelerde yaşayan İsraillilerin Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine karşı herhangi bir tedbir almayarak bu saldırıları esasen teşvik etmektedir.

İsrail Yönetimi’nin ayrıca Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki seçim faaliyetlerini önlemeye çalıştığı, ayrıca Batı Şeria ’da seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik olarak bazı Filistinlileri keyfi gerekçelerle gözaltına aldığı görülmektedir.

İsrail savaş uçakları tarafından dün gece Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları da, İsrail Yönetimi’nin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir.

İsrail bölgede barış ve istikrarı zedeleyen bu saldırgan politikalarına son vermelidir"