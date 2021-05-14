Türkiye'den İsrail'e tepki yağdı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. Türkiye'den İsrail'e tepkiler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan ilerleyen saatlerde İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi.

