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Türkiye'den İsrail'e tepki yağdı!

14 Mayıs 2021 Cuma - 7:50 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 7:50

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. Türkiye'den İsrail'e tepkiler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadelerini kullandı. Öte yandan ilerleyen saatlerde İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi.


Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.
 
Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail’in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.
 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.
 
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.
 

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İsrail filistin türkiye
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