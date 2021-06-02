Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiği öğrenilmiştir. Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesi, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını göstermektedir. İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
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Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz
DHA | 02 Haziran 2021 Çarşamba - 8:35 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 8:35
Dıişleri Bakanlığından, İsrail'in Beyt El yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreniyle ilgili "İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz" açıklaması yapıldı.
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