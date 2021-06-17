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Türkiye'den İskeçe müftüsünün hapis kararına sert tepki

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 23:47 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 23:47

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da "kamu düzenini bozmakla" suçlanan İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen hapis cezasına ilişkin, "Söz konusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür." ifadeleriyle tepki gösterdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verilen 3  yıl ertelemeli 15 ay hapis cezası kınandı.
 
Açıklamada, "Söz konusu karar, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk  azınlığının kendi iradesiyle seçtiği müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma  politikalarının bir başka tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Yunanistan hakkında çok  sayıda ihlal kararı verdiği hatırlatılan açıklamada, "Geçmişte müftülerin  faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde  birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla  yürüttüğü hukuki süreçlerle, adı geçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal  vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir." ifadelerine yer  verildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında  düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan’ı Batı Trakya Türk azınlığı ve seçtiği  müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son  vermeye bir kez daha davet ediyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası  anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam  edeceğiz."
 
Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış  Partisinin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa  Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma  suçlamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına  mahkum etmişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan iskeçe
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