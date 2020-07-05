Türkiye'den Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Pençe-Kartal ve Pençe-Kartal operasyonlarına dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Başbakanlık Sözcüsü ve Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına dair açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Türkiye’nin sınırlarına güvenliğine ve istikrarına yönelik Irak topraklarından doğan her türlü yıkıcı faaliyete karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde tedbirler almaya kararlı olduğunu bildirdi.