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Türkiye'den Honduras'ın 'Kudüs' kararına tepki

AA |  25 Haziran 2021 Cuma - 0:59 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 0:59

Dışişleri Bakanlığı, Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras (Tel Aviv Büyükelçiliğini  Kudüs'e taşıması) bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler  kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve  bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
 
"Honduras’ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve  Büyükelçiliğin açılışının gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu  kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada Honduras'a "bu hatalı  adımdan" geri dönme çağrısı yapıldı.
 
 Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e  taşımış, büyükelçilik binasının açılışını dün Honduras Devlet Başkanı Juan  Orlando Hernandez yapmıştı.
 
Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından  büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.
 
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e  taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs  2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.
 

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Dışişleri Bakanlığı Honduras Kudüs
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