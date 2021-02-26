Türkiye'den Hollanda'nın '1915 olayları' kararına tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin, Hollanda hükümetini 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararıyla ilgili, "Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde dün kabul edilen kararla ilgili soruya yazılı olarak yanıt verdi.

"Bugün (25 Şubat) Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür." ifadesini kullanan Aksoy, "Meclisler tarih yazma ve yargılama mekanları değildir. Bu karara katılanlar 1915’te gerçekte ne olduğunu aramak yerine, popülistçe oy peşinde koşmaktadır." açıklamasını yaptı.