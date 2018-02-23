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Türkiye'den Hollanda hamlesi!

23 Şubat 2018 Cuma - 11:28 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 12:06

Hollanda'nın Maslahatgüzarı, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Hollanda'nın Maslahatgüzarı Erik Westrate, Hollanda  Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı dolayısıyla Dışişleri  Bakanlığına çağrıldı. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar  Weststrate'ye, dün Hollanda Temsilciler Meclisi'nde alınan 1915 olaylarına  ilişkin kararla ilgili Türkiye'nin kaygıları iletildi.
 
Bakanlıktan dün yapılan açıklamada da "Hollanda Temsilciler Meclisinin  bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle  kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz  yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne  adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği  yoktur." ifadelerine yer verilmişti.
 
Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve  hukuki normlara dayalı olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa hukukuna yerleşmiş  içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının, bu hususta  haklılığı ortaya koyduğu belirtilmişti. Açıklamada, Hollanda hükümetinin,  Temsilciler Meclisinin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve  Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak  kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasının not edildiği  vurgulanmıştı.
 
Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını  "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen  önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda  alınan karar, hükümet protokolüne uymuyor. Hükümet protokolüne göre,  soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş  Milletlerin (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların  yönlendirici olması gerekiyor. Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket  ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor. 
 

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