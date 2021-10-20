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Türkiye'den Hindistan ve Nepal’e taziye mesajı

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 19:26 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 19:26

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’deki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hindistan ve Nepal’in çeşitli  bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve  toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı  ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına  neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
 
Söz konusu facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, dost  Nepal ve Hindistan halkları ile hükûmetlerine Türkiye’nin içten taziyelerinin  iletildiği belirtilen açıklamada yaralılar için acil şifalar dilendiği ve daha  fazla can kaybı yaşanmamasının umut edildiği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı Hindistan Nepal
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