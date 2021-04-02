02 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6570 0.70
USD 8,1690 0.78 ALTIN 454,570 0.80
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den 'hidrojen' hamlesi! Resmen hayata geçti, İlk kez...

AA |  02 Nisan 2021 Cuma - 21:26 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 21:26

Türkiye'de ilk defa doğal gazla hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi hayata geçirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılı içinde, sektör temsilcileri ve vatandaşın görüşlerini alarak Türkiye'nin hidrojen stratejisini oluşturacaklarını bildirdi.


Dönmez, Türkiye'de ilk kez doğal gaz ile hidrojenin karıştırılarak  evsel cihazlarda kullanılması amacıyla projelendirilen GAZBİR-GAZMER Temiz Enerji  Teknoloji Merkezi'nin açılış töreninde, 2020'de, 5 farklı konuda "Enerjide Arama  Buluşmaları" toplantısı yaptıklarını, konu başlıklarından birinin hidrojen  olduğunu söyledi.
 
Toplantılarda "Bugünü koklayan değil, yarını kodlayan bir anlayışla  hareket etme" kararı aldıklarını anlatan Dönmez, bugün hidrojen başta olmak üzere  tüm dünyada alternatif enerji kaynakları üzerine yoğun bir Ar-Ge faaliyetinin  devam ettiğini dile getirdi.
 
Çoğu çalışma henüz emekleme döneminde olsa da uzmanların hidrojeni  'Geleceğin enerji taşıyıcısı' olarak nitelendirdiğini aktaran Dönmez, şunları  kaydetti:
 
"Hidrojenin adını gelecekte daha fazla duyacağız ancak kullanımının  hangi ölçekte olacağı, yapılan bu çalışmalardan çıkacak sonuçlara bağlı. Biz de  bu süreçte temkinli fakat istekli ve azimli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Hidrojen Türkiye'nin enerji stratejilerinin geleceğinde yer almasını istediğimiz  bir kaynak. Bakanlık olarak yaklaşımımız hidrojeni 4 ana fayda üzerinden elde  etmek. Bunlar, daha fazla yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı  sektörünü karbon emisyonsuz bir hale getirmek, yerli kömürden hidrojen üretimi  gerçekleştirmek ve hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını  artırmak."
 
Hidrojen pazarına ilişkin çalışmalar sürüyor
 
Türkiye’nin yerli kaynaklarını sayarken hidrojenin de göz ardı  edilmemesi gerektiğine işaret eden Dönmez, Avrupa'nın bir kez daha canlandırmaya  çalıştığı hidrojen pazarında, Türkiye’nin hem kendi tecrübesini kullanarak hem de  ihracat imkanlarını araştırarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
 
Hidrojen konusunda stratejilerinin temelinde mevcut doğal gaz  şebekesine hidrojen karıştırma konusunu olduğuna değinen Dönmez, "Türkiye’nin  doğal gaz altyapısı çok yeni. Hidrojen için bu şebekeyi kullanmak, milli servetin  korumasını da sağlayacak. Ayrı ayrı bölgelerde kısa-orta mesafe hidrojen hatları  düşünülebilir ama referans senaryomuz mevcut gaz sisteminin aşamalı ve öğrenilen  bir süreçle hidrojen karışımlarıyla işletilmesidir. Bu sebeple GAZBİR-GAZMER’e  bir ödev vermiştik. 2021'e kadar dağıtım hatlarında hidrojen karışımlarının test  edilmesine dair çalışmaları başlatın dedik." diye konuştu.
 
Dönmez, açılışını gerçekleştirdikleri tesisin toplamda 6 milyon lira  yatırım bedeliyle hayata geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"10 ay gibi kısa bir sürede ilk testler başladı. Burada Türkiye’de ilk  defa doğal gazla hidrojen karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi projesi  hayata geçirildi. Laboratuvarda test amaçlı olarak ortalama yüzde 5 ila yüzde  20’ye kadar hidrojen ile yüzde 95 ila yüzde 80’e kadar doğal gaz karıştırıldı ve  elde edilen karışım test amaçlı yakıldı. İlk testlerin sonuçları olumlu oldu,  sonraki aşamalar için önemli bir başarı elde edildi. Tüm bir doğal gaz  şebekesinin hidrojen karışımlarını yakmaya hazır olup olmadığını bu testler ve  mühendislik çalışmaları zaman içerisinde gösterecek. Bunlar daha ilk adımlar.  İnşallah sonuçlara göre devamının da geleceğini düşünüyorum. Bu projeyle hem  çevresel etkilerin azaltıldığı hem de karbonsuzlaştırma çabalarımıza katkı  sağlayan bir çözüm geliştirilmesi hedefleniyor. Tesisimizin adı Temiz Enerji  Merkezi Laboratuvarı. Böyle bir tesisin de elbette tüm enerjisini yenilenebilir  kaynaklardan karşılaması beklenir. Güneş panelleri, rüzgar türbini ve yakıt  hücresiyle enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor."
 
Asıl amaçlarının, yeşil hidrojen denilen yenilenebilir kaynaklardan  hidrojen elde etmek olduğunu aktaran Dönmez, "Akabinde, temiz ve yenilenebilir  enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gaz hattına enjeksiyonu  hedefleniyor. Yeşil hidrojen konusunda birçok yabancı şirket ve kurum Türkiye'nin  ihracat potansiyeline büyük bir ilgi gösteriyor. Bizler de yeşil hidrojene dair  ihracat potansiyellerimizi çalışıyoruz. Avrupa'ya ihracat imkanlarını  değerlendiriyoruz." dedi.
 
Hem teorik hem de pratik olarak bilgi ve tecrübenin sahaya aktarıldığı  önemli bir laboratuvarın ülkeye kazandırılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu  ifade eden Dönmez, hidrojenle ilgili bakanlık tarafındaki çalışmaları da Türkiye  Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun yürüttüğünü, buradaki çalışmalardan  da müspet sonuçlar alınacağına inandığını kaydetti.
 
Hidrojenin yerli kaynaklardan üretilmesinin önemine vurgu yapan  Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yerli kömürümüzden hidrojen üretimini, gelecek dönemde  karbondioksitin depolanması-ayrıştırılması açısından da düşünmemiz gerekir. Bu  sebeple hidrojen kullanımının artırılmasında birçok kurumun yapması gereken öncü  çalışmalar var. Ulaştırma konusunda mesela, Türkiye’de daha çok LNG ve CNG’li  kamyonları gördük. Bizim ulaştırmada hidrojene en çok şans verdiğimiz alan  trenler ve ağır taşımacılık alanı. Bu konuyla ilgili büyük tren üreticilerinin de  dizel trenleri hidrojene çevirme fikirlerini görüyoruz. Bunu da gündemimizde  tutmaya devam edeceğiz."
 
 
Ar-Ge mühendislerine "vay be" teşekkürü
 
Dönmez, ülkede hidrojen üretimi ve kullanım alanlarıyla ilgili yoğun  bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
 
"Tüm paydaşların çalışmaları geldikten sonra bizler de bu yıl  içerisinde Türkiye’nin hidrojen stratejisini yayınlamış olacağız. Beklentimiz bu  stratejinin tüm adımlarının tartışılarak olgunlaştırılması. Bizim ekiplerimiz  hızlı şekilde hidrojen stratejisi ve hedefleri belirleyebilir. Bakanlık olarak  çalıştığımız hedeflerimiz var. Ancak Türkiye 1970’lerin Türkiyesi değil. Özel  sektörün rekabetçi Ar-Ge ve teknoloji gelişiminin ana oyuncusu olduğu bir  Türkiye’de yaşıyoruz. Kamunun başı çektiği ya da direktiflerle istediğini dikte  ettirdiği bir dönemde değiliz. Konuşarak, tartışarak, müzakere ederek,  hatalarımızdan ders çıkararak ama en önemlisi pozitif bir gündemle ilerleyerek bu  işi nihayete erdireceğimize inanıyorum. Az önce ifade ettiğim yol haritasındaki  kurumlarımızın ve özel sektörün yapacağı tüm çalışmalar kamuoyuyla paylaşılarak  tartışılacak. Bu tartışmalardan beslenerek de Türkiye’nin hidrojen stratejisini  hep birlikte oluşturacağız.”
 
Ülkenin Ar-Ge mühendislerini her zaman gayretle çalıştıkları, kalkınma  ve gelişime destekleri için tebrik eden ve "Sizlere teşekkür ediyorum. 'Vay be'  diyorum' diyen Dönmez, konuşmasının ardından, tesisin açılış kurdelesini kesti,  laboratuvarları ziyaret etti.
 
Dönmez, gazetecilere doğal gaz ve hidrojen karışımıyla pişirilen çay  ikram etti.
 

ETİKETLER

Enerji Fatih Dönmez hidrojen doğal gaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.