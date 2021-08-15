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Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 7:13 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 7:13

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde deprem meydana gelmesinin derin üzüntüyle öğrenildiğini açıkladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği anlatıldı.
 
Açıklamada, "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" mesajına yer verildi.
 
304 kişi hayatını kaybetti
 
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 304 kişi hayatını kaybetmişti.
 
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.
 
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

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