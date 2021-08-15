Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği anlatıldı.

Açıklamada, "Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" mesajına yer verildi.