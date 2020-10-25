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Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Ne yazık ki...

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 22:13 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 22:13

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Türkiye karşıtı ifadelerine tepki göstererek, "Açıklamada dile getirilen hususlar ne yazık ki Fransa’nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le  Drian’ın Ankara Büyükelçisini istişareler için Paris’e çağırma kararını  açıklarken, Türkiye'ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterildi.
 
Açıklamada, "Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian’ın Ankara  Büyükelçisinin istişareler için Paris’e çağrılması kararını açıklarken,  Fransa’nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye  çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki,  Fransa’nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci  yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir." denildi.
 
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve Fransız medyasının uzun  süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef göstermesine ses  çıkarılmadığının hatırlatıldığı açıklamada, "Müslümanları rencide eden  karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da  keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batının her zamanki  çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
Açıklamada Türkiye'nin her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele  eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden  de üzüntü duyduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Fransa’da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris  Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye’nin terör bağlamındaki  hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken,  yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir  kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa’nın bugün bu tür bir hassasiyet  içine girmesi de ayrıca manidardır."
 
Fransa’da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin  yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları yayınlamaktan  vazgeçmeyeceklerini söylemesi tepki yaratmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macron’un açıklamasına ilişkin  "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet  başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." ifadelerini kullanarak  tepkisini göstermişti.
 
Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı  Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul  edilemez olduğu belirtilerek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu  istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılmıştı.
 
Başta Filistin, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Libya olmak üzere müslüman  dünyasından Macron’a ve Fransa’ya tepkiler sürüyor.
 

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Dışişleri Bakanlığı Le Drian Türkiye
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