04 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 0.13 EURO 9,1240 0.28
USD 7,7640 0.23 ALTIN 474,920 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Hiç kimsenin haddine değil

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 20:11 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 20:11

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın "Ayrılıkçılıkla Mücadele" yasa tasarısına yönelik, "İslam dinini sözde 'aydınlatma' bahaneleriyle 'Avrupa İslamı', 'Fransa İslamı' gibi kavramlar ortaya atarak göçmen toplumları disiplin altına alabileceğini zannetmek insani ve hukuki mülahazaların aksi yönde hareket etmek anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron'un, 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacak olan, "Ayrılıkçılıkla  Mücadele" yasa tasarısıyla Fransa’da "aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını"  açıkladığı hatırlatıldı.
 
"Anlamı 'barış' olan yüce dinimizi 'aydınlatma' bahanesiyle yanlış ve  çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddine değildir." ifadeleriyle tepki  gösterilen açıklamada, bu tasarıya temel teşkil eden zihniyetin Fransa'nın  sorunlarına çözüm getirmekten ziyade, vahim sonuçlara sebebiyet vereceğinin  düşünüldüğü kaydedildi.
 
Açıklamada, "İslam dinini sözde 'aydınlatma' bahaneleriyle 'Avrupa  İslamı', 'Fransa İslamı' gibi kavramlar ortaya atarak göçmen toplumları disiplin  altına alabileceğini zannetmek insani ve hukuki mülahazaların aksi yönde hareket  etmek anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Herkesin inançlarını yaşarken alacağı din hizmeti ve benimsediği dini  anlayışı, devletlerin yasalarla belirleme hakkı olmadığı kaydedilirken,  sosyolojik ve tarihi gerçeklerin yanlış okunmasından kaynaklanan bu zihniyetin,  Avrupa ve Fransa’nın önemli sorunları olan ve giderek artan yabancı düşmanlığı,  ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını daha da körüklemeye çalışmasının  sadece kendi toplumlarını değil bütün insanlığı ortak bir kaygıya sevk ettiği  vurgulandı.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"İnsanlara ve dini konulara sırf güvenlik penceresinden bakmak yerine,  dini ve ahlaki değerlere ilişkin toplumsal ihtiyaçların onurlu bir şekilde  karşılanmasını teşvik edecek yapıcı söylemleri benimsemenin daha doğru ve faydalı  olacağını düşünüyoruz. Bu tasarıyla ilgili süreci yakından takip ederek,  sakıncalarını Fransa’yla ikili ve çok taraflı platformlarda da gündeme getirmeye  devam edeceğiz."
 
Macron'un açıklamaları
 
Macron, iki gün önce düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı  ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta  Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması  için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.
 
"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu  kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan  Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Fransa İslam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.