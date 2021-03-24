Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki: Kabul edilemez

"Fransa’nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmamaktadır"

Macron'un Türkiye'nin Fransa'daki seçimlere müdahalesi iddiasınının tehlikeli olduğunun altı çizildi:

"Öte yandan, Sayın Macron’un Türkiye’nin Fransa’nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da, ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli buluyoruz. Türkiye’nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa’nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmamaktadır. Buna mukabil, Fransa’nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesi en haklı beklentimizdir.

İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron’un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa’yla son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa’nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz."