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Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki! 'Ciddiye alınamayacak kadar gülünç'

26 Kasım 2020 Perşembe - 10:49 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 10:56

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karara tepki göstererek "Fransa Senatosunun Azerbaycan’a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın, uluslararası hukukun  en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika mülahazaları uğruna  hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğunun altı çizildi.
 
Açıklamada, Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların  külliyen reddedildiği belirtilerek "Fransa Senatosunun bu kararı, tarafsız olması  gereken eş başkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar  meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir  göstergesidir." ifadesi kullanıldı.
 
Ermenistan'ın önce Tovuz'da, sonra Yukarı Karabağ'da sergilediği  saldırganlık ve provokasyonlar üzerine Azerbaycan'ın gereken karşılığı verdiği  vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan  topraklarını özgürleştirerek toprak bütünlüğünü tekrar sağladığı anımsatıldı.
 
Açıklamada, "Esasen Azerbaycan'ın sahada aldığı sonuç, Birleşmiş  Milletler (BM) kararlarına yansımış, Fransa'nın da eş başkanı olduğu Minsk  sürecinde kayıt altına alınmış ancak hayata geçirilememiş haklarının  somutlaştırılmasıdır. Zira ilgili BM kararları Ermenilerin işgal ettiği  Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir." denildi.
 
"Gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayış"
 
"Fransa Senatosunun Azerbaycan'a işgalden kurtardığı kendi  topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç,  tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür." vurgusu yapılan  açıklamada, hiçbir makul gerekçeyle izah edilemeyecek olan bu sağduyudan yoksun  kararın, Fransa'nın meselenin çözümüne gerçek anlamda katkı sağlama imkanını da  sınırladığı değerlendirildi.
 
Açıklamada, Fransa hükümetinin de kabul edilemez bulacağı unsurlar  içerdiği görülen kararın, yine son dönemde Fransa'da sıkça görülen Türkiye  takıntısını yansıtmasının ise şaşırtıcı olmasa da düşündürücü olduğu belirtilerek  "Türkiye'nin yakın coğrafyasında hakkın, hukukun ve meşruiyetin yanında aldığı  ilkeli tutumların Fransa'da ön yargısız ve objektif bir şekilde algılanması;  tarihe ya da birbiriyle alakasız konulara son derece hatalı atıflar yapılmasından  kaçınılması ilişkilerimizin selameti açısından temel bir gerekliliktir." mesajı  verildi.
 
Neredeyse 30 yıldır süren Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında gelinen  aşamada, Fransa'nın artık doğru sonuçları çıkararak bölgenin istikrara kavuşması  için yapıcı bir tutum benimsemesinin temenni edildiği ifade edilen açıklamada,  bunun için mevcut gerçeklerden hareketle uluslararası hukuka uygun kalıcı bir  çözüme ulaşmak üzere çaba gösterilmesinin yeterli olacağının altı çizildi.
 
  Açıklamada, "Türkiye, hemen yanı başında yıllardır süren bu ihtilafın  bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir çözüme  kavuşturulması için diğer ortakları gibi Fransa ile de birlikte çalışmaya  hazırdır." ifadeleri kullanıldı.
 

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