Türkiye'den Fransa kararı! Son 10 gün...

Türkiye, Ege ve Akdeniz krizinde yaz başında kurulan ancak Yunanistan'ın dağıttığı diplomasi masasının yeniden kurulmasına sıcak bakıyor. 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'ne kadar bu masanın kurulup ilk temasların yapılması bekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz temelinde başlayan kriz Oruç Reis'in bakıma alınması ile geçici bir süre askıya alınırken, Türkiye diplomatik yollardan çözüm için masaya oturmaya soğuk bakmıyor. Almanya 'nın bu konuda arabuluculuk çabaları sürerken önce alt düzeyde süreç içinde de üst düzey görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade ediliyor. Bu konuda Almanya'nın girişimlerde bulunduğu, Türk tarafının ise "Kışkırtmalara gelmeden hakkaniyetli çözüm için masaya otururuz" mesajı verdiği öğrenildi.

YENİDEN MASA UMUDU

Edinilen bilgiye göre, Türkiye bu süreçte Haziran-Temmuz aylarında kurulan ancak Yunanistan'ın dağıttığı diplomasi masasının yeniden kurulabilmesi olasılığını değerlendiriyor. 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'ne kadar bu masanın kurulup ilk temasların yapılması da bekleniyor.

Almanya'nın uzun süredir yürüttüğü arabuluculuk çabalarının son dönemde arttığı ve özellikle Fransa ile görüşmeler yapılarak sürecin "daha da fazla gerilmemesini" istediği kaydediliyor. Alman makamlarının Türk tarafıyla da temaslarını yürüterek, ilk etapta alt düzeyde ve devamında da gerekmesi durumunda üst düzeyde bir Türkiye-Yunanistan görüşmesini planladığı ifade ediliyor.

ÖN ŞARTSIZ

Ankara'nın da bu masaya olumsuz bakmadığı ancak "Kışkırtmalara gelmeden hakkaniyetli çözüm için masaya otururuz" mesajı verdiği öğrenildi. Yunanistan'ın Fransa tarafından "dolduruşa getirilmesinden" rahatsızlık duyan Ankara 'nın "Masaya ön yargısız, ön şartsız oturmalılar" dediği de kaydedildi.

FRANSA KONUSUNDA NET TAVIR

Ankara, sadece Yunanistan ile masaya oturmayı gündeminde tutarken, Fransa'nın sürece dahil olmayacağı bir masa konusunda da tavrını net koydu. Almanya'nın da, Yunanistan tarafını masaya çekme için girişimlerde bulunduğu, sürecin olumlu gelişmesi halinde görüşmelerin daha önce olduğu gibi Berlin 'de yapılabileceği belirtildi.

YAPTIRIM ÇIKARSA ÇALIŞMALARA HIZ VERİLECEK

Bu ay sonunda gerçekleşecek AB Zirvesi'nde, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa'nın, Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımları gündeme getirmesi beklenirken, Almanya'nın girişimleri ile bu yaptırımların söz konusu olmayacağı da değerlendiriliyor. Ankara çeşitli dönemlerde dillendirilen bu yaptırımların AB'den geçmesini beklemezken, yaptırım kararının çıkması durumunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına hız vereceğine dikkat çekiliyor.

MASA DAĞITILMIŞTI