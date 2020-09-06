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Türkiye'den Fransa'daki skandala Barış Pınarı Harekatı ile yanıt!

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 19:35 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 19:47

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında PKK-YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesi hakkındaki soruya "Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe vericidir" şeklinde cevap verdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa’da  okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders kitabında terör örgütü PKK/YPG’nin  bölücü ideolojisine yer verilmesine tepki göstererek "İdeolojik dogmaların ve  siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli çarpıtılarak sunulması gelecek  kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır." ifadesini kullandı. 
 
Sözcü Aksoy, Fransa’da okutulacak lise son sınıf tarih-coğrafya ders  kitabında terör örgütü PKK/YPG’nin bölücü ideolojisine yer verilmesi hakkındaki  soruya yazılı cevap verdi.
 
"Fransa’da liselerde okutulmak üzere bir yayınevi tarafından  hazırlandığı anlaşılan ders kitabında, Kürtlerle ilgili olarak PKK/YPG terör  örgütünün bölücü ideolojisi doğrultusunda ifadelere yer verildiği görülmektedir."  ifadelerini kullanan Aksoy, Fransa'nın yürüttüğü resmi politikanın bir sonucu  olan bu terör propagandasının, Başkanlık saraylarında terör örgütünün sözde  temsilcilerini ağırlayanlardan alınan cesaretle yapıldığının aşikar olduğunu  kaydetti.
 
 
Aksoy, Fransa'nın, dış politika tercihlerini hemen her konuda Türkiye  karşıtlığı üzerine inşa etmesi ve bu yapılırken, tarihi gerçekler ile hukukun  çarpıtılmasına teşebbüs edilmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.
 
"Fransız makamları, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde,  bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz  terörle mücadele harekatlarımızı işgal girişimi olarak nitelemişlerdi. Bu asılsız  ithamların arkasında, terör devleti kurma planlarına Barış Pınarı Harekatımızla  vurduğumuz darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı yatmaktadır." ifadesini  kullanan Aksoy, Fransa’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit  oluşturan terör örgütüne destek olma ve PKK/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma  hatasında ısrar etmesine ilişkin geçmişte yapılan açıklamalardaki görüşlerin ve  uyarıların geçerliliğini koruduğunu aktardı.
 
Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Muhteris siyasetçi ve yöneticilerin gelecek nesilleri nefretle  zehirleyerek sorumsuzluklarını daha da derinleştirmeleri insanlık adına endişe  vericidir. İdeolojik dogmaların ve siyasi menfaatlerin ders kitaplarında bu denli  çarpıtılarak sunulması gelecek kuşaklar için ciddi tehlike oluşturmaktadır.  Eğitim alanındaki bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için konunun takipçisi  olmayı sürdüreceğiz."
 
Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK  propagandası yapıldı
 
Fransa'da lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı  ders kitabında terör örgütü YPG/PKK’nın anlatıldığı bölüm yer aldı.
 
Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatında olmayan ancak 2020-2021 eğitim  yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan eğitim materyalinde terör örgütü  YPG/PKK'nın anlatıldığı iki sayfa bulunuyor.
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Belin Yayınevi tarafından basılan  yardımcı ders kitabı, ülkedeki tüm okullarda öğrencilere okutulmayacak ancak  tarih dersini veren öğretmenler inisiyatif kullanarak bu kitabı okutma imkanına  sahip.
 
Söz konusu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde  “Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alıyor. Kitapta terör  örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ayrıca  Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG'yi simgeleyen paçavralar ve  silahlı üniformalı teröristlerin fotoğrafı da yer alıyor.

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