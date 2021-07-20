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- Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki!
Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki!
DHA | 20 Temmuz 2021 Salı - 14:39 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 14:41
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.
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