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Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki!

DHA |  20 Temmuz 2021 Salı - 14:39 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 14:41

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.


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