05 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.34 EURO 10,5720 0.02
USD 8,6820 -0.23 ALTIN 527,070 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den flaş karar! O isimlerin mal varlıkları donduruldu

05 Haziran 2021 Cumartesi - 1:08 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 1:11

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı  kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun  "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Alfay  İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali  Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa  Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları  nedeniyle mal varlıkları donduruldu. Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay  Kanunu'nun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci  maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da  dava açılabilecek.
 
Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında mal varlığının dondurulmasını  talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde  karar yürürlükten kaldırılabilecek.
 

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler BMGK erör eylemleri Türkiye malvarlıkları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.