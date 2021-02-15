Türkiye'den flaş Facebook ve WhatsApp kararı!

Türkiye’de Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay başlatılan soruşturmada karar çıktı. Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak’ta başlattığı resen soruşturmanın sonucu belli oldu. WhatsApp’ın Gizlilik İlkeleri’nde yapılan ve kullanıcıların bilgilerini, Facebook’un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açan değişiklik adımı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada Kurul, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Rekabet Kurulu, düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.

Kullanıcıların büyük tepkisine yol açan yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili olarak WhatsApp, 15 Ocak’ta yeni bir açıklama yaparak geri adım atmıştı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI!

WhatsApp’ın açıklamasında, "Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi öteliyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ayrıca yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız. Ardından 15 Mayıs'tan itibaren politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz" denilmişti.