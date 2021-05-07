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Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!

07 Mayıs 2021 Cuma - 13:01 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 13:14

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı." ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkarmıştı. 2007 tarihli mutabakatın kalan 8 ortakla güncellendiği, programa yeni bir katılımcı eklenmediği kaydedilmişti. Türkiye F-35 programına, Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı. Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.
 
Askıya alınan süreç ile ilgili Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den önemli bir açıklama geldi: "F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkandı. Çözüm için diyalog süreci başlayacak. Süreç hukuk temelli bir yaklaşımla olacak."
 

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