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Türkiye'den flaş açıklama! 'Hazırız'

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 14:29 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 15:36

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.


Bakan Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve  heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın  toplantısı düzenledi.
 
Mevkidaşıyla 2021-2022 İş Birliği Program'ını imzaladıklarını kaydeden  Çavuşoğlu, Meredov'a "İkinci vatanına hoş geldin sevgili kardeşim." dedi.
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılımıyla bugün  Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı  gerçekleştireceklerini bildiren Çavuşoğlu, dışişleri bakanlarının aynı zamanda  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini açıkladı.
 
Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlayarak,  iki ülkenin kardeşlik hukuku üzerinde ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf  ettiğini ifade etti.
 
 Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülkenin hangi alanlarda  hangi adımları atacağını ele aldığını belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede  hazırlanacak yol haritasının gözden geçirildiğini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu  Berdimuhammedov'un daveti üzerine ülkeye bir ziyaret düzenlemek istediğini ifade  eden Çavuşoğlu, bu vesileyle Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Zirvesi'nin  Türkmenistan’da gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
 
Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin küresel salgına rağmen giderek  arttığını, 2014 seviyesine tekrar ulaşmak için mekanizmaları canlandırma  konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.
 
Türk firmalarına gerek Türkmenistan'da gerek bölgesel projelerde  verilen destekten ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte  imzalayacağımız anlaşmaların içinde tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine en  kısa zamanda başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
 
Türk Hava Yollarının salgın sebebiyle Türkmenistan'a uçuş  gerçekleştiremediğini anımsatan Çavuşoğlu, yakın zamanda salgın şartlarına uygun  şekilde uçuşların başlaması için Türkmenistan'ın desteğini rica ettiklerini  aktardı.
 
Çavuşoğlu, tüm bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştireceklerini,  özellikle Hazar Denizi'nde Türkmenistan ile Azerbaycan arasında varılan  mutabakattan Türkiye'nin son derece memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
Türk firmalarının bölgede iş birliğine hazır olduğuna işaret eden  Çavuşoğlu, "Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya  ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
 
 "Türkiye'deki tüm misyonlara da gönüllülük esası üzerine aşı imkanı  vereceğiz"
 
Çavuşoğlu, Türkiye'deki diplomatik misyonlarda çalışanların aşılanma  sürecine ilişkin yöneltilen soru üzerine, Türkiye'deki ilgili kurumlarla yapılan  çalışmalar sonucunda merkezde çalışanların sıraya göre aşılama sürecine tabi  olduğunu ve hatta bazılarının bugünlerde aşı olmaya başladığını belirtti.
 
Türkiye'nin yurt dışındaki 248 misyonunda görev yapan gerek diplomat  gerekse diğer görevlerde bulunan çalışanların olduğuna da dikkati çeken  Çavuşoğlu, "Dolayısıyla biz yurt dışında çalışan arkadaşlarımızın sağlığı için de  Sağlık Bakanlığımızla görüştük. Cumhurbaşkanımız (Erdoğan) da gerekli talimatları  verdi. Gerekli aşıyı oraya da göndereceğiz." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Türkiye'deki tüm misyonlara da gönüllülük esası üzerine aşı  imkanı vereceklerini bildirdi.
 
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaptığı  yardımlarla çok sayıda ülkeyle dayanışma içinde olduğunu gösterdiğini vurgulayan  Çavuşoğlu, "157 ülkeye ve 12 uluslararası örgüte ihracat izni, satış ya da hibe  yöntemiyle tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Şimdi ise gönüllülük esası üzerine  Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatların aşılamasını aynı şekilde  yapacağız." dedi.
 
 Dağlık Karabağ'ın yeniden inşası süreci
 
Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye, Azerbaycan ve  Türkmenistan arasında iş birliği planının söz konusu olup olmadığı sorusu  üzerine, şunları kaydetti:
 
 "Şimdi barış, bölgenin inkişafı, yeniden inşası ve istikrar için bir  fırsat var. Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan da bu yönde hareket ederse  bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasında Ermenistan ve halkı faydalanacak.  Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz. Atacağı olumlu adıma da  yine Azerbaycan'la birlikte koordinasyon halinde biz de olumlu cevaplar  vereceğiz."
 
Güçlü şekilde daima Azerbaycan'ın yanında duran Türkiye'nin, Dağlık  Karabağ'ın ve bölgenin yeniden inşası, barışı ve huzuru için de destek vereceğini  söyleyen Çavuşoğlu, bu konuya ilişkin gelişmelerin ülkeler arasında ikili ve üçlü  görüşmelerde ele alındığını kaydetti.
 
Bu sürece Gürcistan'ın da dahil edilmeye çalışıldığını belirten  Çavuşoğlu, "Umarım Gürcistan da buna katılır. Bölgede huzur ve istikrar olduktan  sonra bu projelerin hayata geçirilmesi daha da hızlanacak ve herkes kazanacak."  dedi.
 

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkmen gaz
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