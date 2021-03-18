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Türkiye'den flaş ABD açıklaması: Biz hazırız, doğru olan da budur

DHA |  18 Mart 2021 Perşembe - 19:55 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 19:55

Bakan Akar: ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri asla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir.


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ABD YPG Yunanistan
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