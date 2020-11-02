Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filipinler 'i etkisi altına alan Goni Tayfunu nedeniyle meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni Tayfunu'nun vurması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi ölmüştü.

Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde şiddetli yağış getirdiğini duyurmuştu.