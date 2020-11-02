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Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı

AA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 0:16 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 0:16

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfun felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan Goni  Tayfunu nedeniyle meydana gelen sellerin can kayıplarına ve büyük hasara yol  açtığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Filipinler  halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
 
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni Tayfunu'nun vurması sonucu ilk  belirlemelere göre 7 kişi ölmüştü.
 
Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan  tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde  şiddetli yağış getirdiğini duyurmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Filipinler taziye
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