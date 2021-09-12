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Türkiye'den Filipinler'deki tayfunda hayatını kaybedenler için taziye

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 23:49 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 23:49

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen tayfunda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'i etkisi altına alan  Conson Tayfunu'nun çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, ayrıca  meydana gelen maddi hasarın üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile dost Filipinler  halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar  diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC)  yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan Conson Tayfunu nedeniyle  yaklaşık 9 bin binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı belirtilmişti.
 
Tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda 14 kişinin daha hayatını  kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı bildirilen açıklamada, kayıp 7 kişinin  arandığı ve 24 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Filipinler taziye
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