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Türkiye'den F-16 hamlesi!

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 15:47 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 15:47

Türk savunma sanayisi, hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 12 bin saate çıkarıyor.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter  hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal  iyileştirmelerinin sürdüğünü bildirdi.
 
Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve  revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde  tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirten  Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu  unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı  hedefliyoruz." ifadelerini 

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