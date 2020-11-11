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Türkiye'den eski Mali Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 21:04 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 21:04

Dışişleri Bakanlığı, eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002-2012 yıllarında görevde bulunan  Toure'nin, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Açıklamada, Toure'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek,  "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş  Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala, 18  Ağustos'taki darbenin de komuta edildiği Kati'de askeri üsteki ayaklanma sonucu  devrilmişti.
 
Ülkesinde "demokrasinin sembolü" haline dönüşen Toure, darbenin  ardından Senegal'e sürgüne gönderilmiş ve 7 yılın ardından 2019'da ülkesine  dönmüştü.

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Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Mali
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