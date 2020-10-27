Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın sivillere saldırısıyla ilgili, Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan’ın sivillere saldırısıyla ilgili, Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ermenistan’ın, dün (26 Ekim) ilan edilen ateşkese rağmen Azerbaycan ’da çatışma bölgesi dışındaki sivil yerleşim alanlarına yönelik olarak devam eden saldırıları tüm evrensel insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bugün akşam saatlerinde Berde kentine yönelik saldırısında biri 2 yaşında bir çocuk olmak üzere dört sivil hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz.

Ermenistan’ın bu insanlık dışı saldırısını en ağır şekilde kınıyor, vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan’ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz.

Minsk Grubu Eşbaşkanlarının girişimleriyle bugüne kadar ilan edilen 3 ateşkesin her seferinde Ermenistan tarafından ihlal edilmesine rağmen, bu ihlallere Eşbaşkanlardan herhangi bir tepki gelmemesini de manidar buluyoruz.