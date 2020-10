Gence saldırısına ilişkin Türkiye'den Ermenistan'a çok sert tepki!

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4'ünün kadın, yaralılardan ise 16'sının kadın, 6'sının çocuk olduğu aktarıldı.

DEHŞETİ ANLATTILAR

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık." dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı." dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor." dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park." dedi.

AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN'A AİT HEDEFLERİ İMHA ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusu birliklerinin hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği roket saldırısını kınayarak, "Bu saldırı Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır."

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!