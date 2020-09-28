Türkiye'den Ermenistan'a çağrı! 'Derhal geri gönderin!'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir. Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan 'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "'Barışçıl yollarla çözüm' diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye konuştu.

'ERMENİSTAN SALDIRILARINI DURDURMALI'

Bakan Akar, Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebetin 'iki devlet tek millet' münasebeti olduğunu vurgulayarak, "Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.