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Türkiye'den Endonezya'daki denizaltı kazası için taziye mesajı

AA |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 23:09 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 23:09

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen denizaltı kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Bali Adası  açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait  bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının  hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
 Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya  halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz."  ifadesine yer verildi.
 
Endonezyalı askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21  Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.
 
 Endonezya Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına  yaptığı açıklamada, denizaltının Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde  kaybolduğunu açıklamıştı.
 
Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade  edilmişti.
 
 Endonezya donanması kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için  bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.
 
Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı  tespit edilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Endonezya taziye
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