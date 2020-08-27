Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı!

Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Yeni NAVTEX ilan eden Türkiye, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağı açıklandı.
CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş NAVTEX ile ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:
Doğu akdeniz’de bir NAVTEX kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibari ile görev süresi dolan Oruç Reis’e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya’daki NAVTEX istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek.