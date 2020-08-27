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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı!

27 Ağustos 2020 Perşembe - 10:18 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 10:23

Yeni NAVTEX ilan eden Türkiye'nin, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapacağı bildirildi.


Türkiye'den son dakika Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Yeni NAVTEX ilan eden Türkiye, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağı açıklandı.
 
CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş NAVTEX ile ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:
 
Doğu akdeniz’de bir NAVTEX kararı bekleniyordu. Ancak bugün itibari ile görev süresi dolan Oruç Reis’e yönelikti bu beklenen karar. Ancak Antalya’daki NAVTEX istasyonundan yeni bir karar açıklandı ve 1-2 Eylül’de Doğu Akdeniz’de atış eğitimi yapılacağı duyuruldu. Yeni kararla birlikte Doğu Akdeniz’de donanma tekrar atışlı eğitimini sürdürecek.

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