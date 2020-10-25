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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi

25 Ekim 2020 Pazar - 0:49 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 0:49

Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan edildi. Oruç Reis Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.


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Doğu Akdeniz Rodos Adası NAVTEX Oruç Reis Rodos Adası
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