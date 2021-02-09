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Türkiye'den doğal gaz keşfi sonrası kritik hamle!

09 Şubat 2021 Salı - 11:37 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 11:39

Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından dördüncü petrol ve doğalgaz sondaj gemisi için ön anlaşma yapıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtildi. Gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade edildi.


TPAO, Karadeniz’de Sakarya sahasında Tuna-1 kuyusunda, 405 milyar metreküp doğal gazın keşfetti. Tuna-1’in ardından Türkali-1 kuyusunda 75 gün süren sondaj yapıldı. Bu kuyuda, kısa süre önce sondaj tamamlandı, analizler devam ediyor. Sırada, Türkali-2 kuyusu var. Fatih sondaj gemisi, Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Sondajın eli kulağında olduğu belirtiliyor.
 
DÖRDÜNCÜ GEMİ İÇİN EL SIKIŞILDI
 
Petrol sektörü kulislerinde, açık denizde petrol ve gaz aramalarıyla ilgili bir gelişme daha konuşuluyor. Buna göre TPAO, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından yeni bir sondaj gemisi daha satın aldı. Geminin, Norveç’ten alındığı kaydediliyor.
 
GEMİNİN İÇ DİZAYNI
 
Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek. Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor. (Habertürk)
 

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