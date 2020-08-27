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Türkiye'den çok sert uyarı: Her girişimin hüsranla sonuçlanacak

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 0:40 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 0:40

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bildirdi.


Sözcü Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne  (GKRY) inmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte  gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici  veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı  olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu  Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli  bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez  daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda  bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."
 
  
 

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Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Doğu Akdeniz
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