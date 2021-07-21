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Türkiye'den Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama

DHA |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:53 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 22:53

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı Çin sel felaketi
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