Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Türkiye'den Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama
Türkiye'den Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama
DHA | 21 Temmuz 2021 Çarşamba - 22:53 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 22:53