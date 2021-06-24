Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun çalışmalar sonucunda 2019 yılında tip sertifikasının verilmesi akabinde günümüze kadar toplamda 22 model kubbe, 18 model sepet ve 3 model ısıtıcı, ihtiyaç duyulan sertifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanmasına müteakip mevcut tip kapsamına (TR.BA.001) dâhil edilmişti. Tip kapsamında dâhil edilen PH-165/001 ve PH-180/001 model ve seri numaralı sıcak hava balonlarının sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracatı ile ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen bir hava aracının başarılı tamamlanan sertifikasyon sürecinin ertesinde, ilk kez bir ürünün sivil havacılıkta kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleşmiş oldu" denildi.
- Haberler »
- Ekonomi Haberleri »
- Türkiye'den büyük başarı! İlk kez yurt dışına ihraç edildi
Türkiye'den büyük başarı! İlk kez yurt dışına ihraç edildi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) | 24 Haziran 2021 Perşembe - 23:50 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 23:50