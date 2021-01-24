25 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0590 0.40
USD 7,4160 0.07 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den büyük başarı! ASELSAT 3U Küp Uydusu uzaya gönderildi

İHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 22:40 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 22:40

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusunun, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aselsan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX'in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi. ASELSAT, kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

ETİKETLER

ASELSAT Cumhurbaşkanlığı SpaceX
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.