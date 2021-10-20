Türkiye'den bölgede dengeleri değiştirecek hamle! Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nda askeri deniz üssü kurulacak...

Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de "Mavi Vatan" doktrinini tüm tehditlere rağmen kararlılıkla sürdüren Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün de haklarını korumaya devam ediyor.

Türkiye ve KKTC 'nin Kıbrıs 'taki Karpaz Yarımadası'nda, Türk donanmasına hizmet verecek bir deniz üssü açacağı öğrenildi. KKTC Bakanlar Kurulu , Dipkarpaz Zafer Burnu'ndaki bir araziyi 30 yıllığına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na kiraladı.

Hem sahada hem de diplomasi masasında KKTC ile birlikte oldukça etkin politikalar yürüten Ankara , yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz 'de haklarımızı koruyan Türk donanması için askeri deniz üssü inşa edecek.

KKTC BAKANLAR KURULU, ARAZİYİ ASKERİ KULLANIMA AÇTI

KKTC Bakanlar Kurulu, Vakıflar İdaresi'ne ait Dipkarpaz Zafer Burnu'ndaki bir araziyi askeri kullanım amacıyla 30 yıllığına kirasız olarak KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na kiraladı.

KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı karar:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenlerin ışığında, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Yönetim Kurulu'nun 21 Eylül 2021 tarih ve K/112/2021 sayılı kararı uyarınca, İskele kazası Dipkarpaz köyü hudutları dahilinde bulunan ve önergeye ekli haritada belirtilen, aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgileri verilen Vakıflar İdaresine ait emlakların, askeri kullanım alanı olacağı dikkate alınarak kira bedeli alınmayacak şekilde 30 yıllığına KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına verilmesine karar verdi."

ÜSSÜN YERİ KARPAZ'IN KUZEYİ

Geçmişte F-16 savaş uçaklarının indiği ve NATO standardında yapılan Geçitkale havaalanına, daha önce Türk S/İHA'ları yerleştirilmişti.

Merhum cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 'ın eski danışmanı Sebahattin İsmail, deniz üssünün 1974 öncesi eski Rum deniz üssünün bulunduğu ve İsrail -Suriye'ye bakan İskele'ye yapılmasını beklediğini söyledi. Ancak üssün Karpaz Yarımadasının kuzeyine yani Türkiye'ye bakan kıyılarına yapılacağını belirtti.

İsmail, geçtiğimiz aylarda üssün yer tespiti için askeri bir heyetin KKTC'ye gelerek araştırma yaptığını kaydetti.

Türk donanmasının Akdeniz'de bir bakım-lojistik üssü olması, bölgede attığımız adımlar açısından son derece önemli.

Deniz Kuvvetlerimize ait en yakın bakım üssü Muğla Aksaz'da. Bu da olası çatışma durumunda gemilerin bakım, tamir, idamesini zorlaştırabilirdi. Kıbrıs'ta böyle bir imkanın sağlanacak olması, hem zaman hem caydırıcılık hem de maddi anlamda artı yazacaktır.