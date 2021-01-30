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Türkiye'den BM'ye sert Kıbrıs tepkisi

30 Ocak 2021 Cumartesi - 14:04 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 14:04

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, 50 yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan "iki kesimli, iki toplumlu federasyonda" ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.


Türkiye'den BM'ye sert Kıbrıs tepkisi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs  adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görev süresini, dün aldığı  2561 (2021) sayılı kararla 6 ay daha uzattığı hatırlatılarak, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti'nin (KKTC) söz konusu kararla ilgili yaptığı açıklamaların  desteklendiği belirtildi. Açıklamada, "BMBG’nin Ada’daki varlığına ilişkin KKTC makamlarının  rızası bir kez daha alınmamıştır. Bu durum BM kural ve ilkelerine aykırıdır."  denildi.
 
  KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli tutumu sayesinde BMBG'nin  Ada'daki faaliyetlerine halen devam ettiğinin uluslararası toplumun dikkatine  getirilmek istendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Öte yandan, BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres, İyi Niyet  Misyonuna dair 8 Ocak 2021 tarihli raporunda herhangi bir çözüm modeline atıf  yapmamış ve karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüme işaret etmiştir. Hal  böyleyken, Konsey'in elli yılı aşkın süredir çözümü mümkün kılmayan iki kesimli,  iki toplumlu federasyonda ısrar etmesi ve esasen adadaki iki tarafın üzerinde  uzlaşı sağlaması gereken çözüm hakkında peşin hüküm vermesi kabul edilemezdir."
 
 Yakın zamanda düzenlenmesi öngörülen gayri resmi 5 BM toplantısıyla,  çözüme dair ortak zeminin bulunup bulunmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı  kaydedilen açıklamada, bu toplantıda tarafların geleceğe dair vizyonlarını  samimiyetle ortaya koymalarının beklendiği vurgulandı.
 Açıklamada, "(BM) Güvenlik Konseyi'nin çözüm üretmeyen, denenmiş ve  tüketilmiş bir süreci taraflara dayatmak yerine, çözümü mümkün kılabilecek yeni  fikirlerin ele alınmasını izin verecek zemini sağlaması yararlı olacaktır."  ifadesine yer verildi.
 

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