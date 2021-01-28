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Türkiye'den bir il dünyada ilk 10'a girdi! En güvenli...

28 Ocak 2021 Perşembe - 16:07 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 16:16

2020 yılının en güvenli kentleri listesi belli oldu. Numbea isimli veri tabanı sitesinin verilerine göre en güvenli ilk 10 kent arasında Türkiye'den Eskişehir yer aldı.


Dünyaca ünlü veritabanı sitesi Numbeo, 2020'nin en güvenli şehirlerini seçti. Suç oranları baz alınarak oluşturulan liste dünyanın en güvenli kentleri de açıklandı. Listenin ilk onunda yer alan Eskişehir dünyanın en güvenli kentlerinden biri oldu. 263. sıradaki İstanbul ise Roma, Londra, San Francisco ve Paris'i geride bıraktı.
 
Listenin ilk sırasında 88.67 puan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi yer aldı. Listenin devamında sırasıyla 88.52 puan ile Doha (Katar), 85.80 puan ile Taipei (Tayvan), 85.36 puan ile Quebec (Kanada), 83.17 puan ile Zürih (İsviçre), 82.95 puan ile Dubai (BAE), 82.61 puan ile Münih (Almanya), 82.45 ile Eskişehir (Türkiye), 81.98 puan ile Bern (İsviçre), 81.20 puan ile Trieste (İtalya) yer aldı.
 

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