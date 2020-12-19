Türkiye'den Belçika'ya 'Karabağ' uyarısı! Gerçeklerle bağdaşmamaktadır
19 Aralık 2020 Cumartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 0:02
Dışişleri Bakanlığı: Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz. Belçika’dan beklentimiz aklıselimle davranması ve sözkonusu kararlar bağlamında ikili ilişkilerimizi gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durmasıdır.