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Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararına kınama

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 1:16 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 1:16

Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin, "Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklaması yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada Bahreyn'in bu kararı almasının Arap  Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde taahhütlerin hilafına  olduğuna dikkat çekilerek, "Bahreyn’in Birleşik Arap Emirlikleri'nin peşine  takılarak, Arap Barış Girişimi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesindeki  taahhütlerin hilafına İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını  endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada söz konusu adımın Filistin davasının savunulması  çalışmalarına darbe vuracağı belirtilerek, "İsrail’i Filistin‘e yönelik gayri  meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye  yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirecektir."  değerlendirmesi yapıldı.
 
Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi için tek yolun Filistin  meselesinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil  ve kapsamlı çözüme kavuşturulmasından geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bölge dışı  aktörlerin baskı ve zorlamaları sonucunda; dar çıkar kaygılarıyla verilen  sorumsuz tavizlerin bu gerçeği ortadan kaldırması veya ikame etmesi mümkün  değildir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı Bahreyn İsrail
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